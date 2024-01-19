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Клопп - о травме Салаха: Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра

Англия

Тренер Ливерпуля высказался относительно травмы нападающего мерсисайдцев

Клопп - о травме Салаха: Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался относительно травмы нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, которую футболист получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с командой Ганы (2:2).

"Мы ничего не знаем. Вчера вечером я говорил с ним, ему должны провести дополнительное медобследование. Просто сейчас этим и занимаются. Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра.

Мо что-то почувствовал, а он крайне редко выбывает из строя. Посмотрим. Но на данный момент у нас нет никакой информации об этом", - приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Напомним, нападающего сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха заменили в конце первого тайма матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой. В своем первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счетом 2:2.

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Источник:
liverpoolfc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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