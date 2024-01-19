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Тренер Брентфорда: Айван Тони как маленький мальчик, который хочет играть в футбол
Томас Франк прокомментировал окончание срока дисквалификации нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал окончание срока дисквалификации нападающего команды Айвана Тони. Кроме того, датский специалист заявил, что в следующем матче нападающий выведет "пчел" на поле как капитан команды.
"Он похож на восьмилетнего мальчика, который просто хочет выйти на поле и поиграть в футбол... Когда я смотрю на него, то вижу очень преданного своему делу человека, очень взволнованного. Я думаю, могу сказать сейчас, что он выйдет в стартовом составе завтра и будет капитаном. Я уверен, что он готов к этому", - приводит слова Франка журналист Бен Якобс.
Напомним, в мае 2023 года Тони отстранили от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках.
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