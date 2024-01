Официально: Иван Перишич присоединился к своему бывшему клубу

Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич присоединился к "Хайдуку" из Сплита. Об этом клуб сообщил на официальном вебсайте.

Контракт подписан до конца этого сезона. После завершения сделки 34-летний футболист станет свободным агентом.

Иван Перишич присоединился к "Шпорам" летом 2022 года из итальянского "Интера". Он в этом сезоне сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист.

We have reached agreement with HNK Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season.



Good luck, Ivan! ????