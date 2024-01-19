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Официально: Иван Перишич присоединился к своему бывшему клубу
Контракт рассчитан до конца этого сезона
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич присоединился к "Хайдуку" из Сплита. Об этом клуб сообщил на официальном вебсайте.
Контракт подписан до конца этого сезона. После завершения сделки 34-летний футболист станет свободным агентом.
Иван Перишич присоединился к "Шпорам" летом 2022 года из итальянского "Интера". Он в этом сезоне сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист.
We have reached agreement with HNK Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2024
Good luck, Ivan! ????
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