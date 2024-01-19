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Официально: Иван Перишич присоединился к своему бывшему клубу

Англия

Контракт рассчитан до конца этого сезона

Официально: Иван Перишич присоединился к своему бывшему клубу

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич присоединился к "Хайдуку" из Сплита. Об этом клуб сообщил на официальном вебсайте.

Контракт подписан до конца этого сезона. После завершения сделки 34-летний футболист станет свободным агентом.

Иван Перишич присоединился к "Шпорам" летом 2022 года из итальянского "Интера". Он в этом сезоне сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист.

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Источник:
tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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