Холанд - лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Сегодня, 19 января, состоялась ежегодная церемония награждения игроков по версии Globe Soccer Awards.

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года.

В прошлом году бомбардир "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Кубка Англии и Клубного чемпионата мира.

???? Congratulations to ERLING HAALAND on winning the 2023 ⁣ #GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN’S PLAYER ???? @ErlingHaaland pic.twitter.com/nn7TM6CjLn

Награда "Лучший голкипер 2023 года" досталась Эдерсону Мораэсу.

???? Congratulations to EDERSON on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST GOALKEEPER ????@SUSHISAMBA #SUSHISAMBADubai pic.twitter.com/yYofEgsLtR