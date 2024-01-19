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Эрлинг Холанд: Манчестер Сити - фантастический клуб, мне очень нравится в нем играть
Бомбардир поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился своими впечатлениями от игры за свой клуб, после того, как получил награду от Globe Soccer Award.
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"Манчестер Сити" - фантастический клуб, мне очень нравится в нем играть. Надеюсь, что очень скоро вернусь после травмы, мне уже надоело смотреть, я хочу играть!"
Сегодня, 19 января,
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