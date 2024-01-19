Официально: Челси отозвал своего хавбека из аренды в Лестер Сити

"Челси" отозвал своего полузащитника Чезаре Казадею из аренды в "Лестер Сити".

21-летний футболист станет частью команды Маурисио Поченттино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В этом сезоне Чезаре сыграл 25 матчей во всех турнирах за "Лис" и забил три гола.

Игрок присоединился к "Челси U-21" в 2022 году из итальянского "Интера".