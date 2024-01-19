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Гвардиола ответил на провокационный вопрос, какая команда лучше: Барселона или Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити ответил на провокационный вопрос
Getty Images / Global Images Ukraine
Гвардиола попал в затруднительное положение во время церемонии вручения наград Globe Soccer Awards. Испанец должен был ответить на вопрос, какая команда лучше: "Барселона" или "Манчестер Сити". Однако опытному тренеру удалось избежать неловкой ситуации.
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"Это как выбор между мамой и папой. Обе команды хорошие", - сказал Гвардиола.
Сегодня, 19 января, Пеп получил награду "Лучший тренер 2023 года" по версии Globe Soccer Awards.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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