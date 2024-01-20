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Эксперт по финансам: Если нарушения будут доказаны, Манчестер Сити ждет понижение в классе

Англия
Обновлено

Стефан Борсон - о нарушении финансового регламента

Эксперт по финансам: Если нарушения будут доказаны, Манчестер Сити ждет понижение в классе

twitter.com/ManCity

Новина українською

Эксперт по финансам Стефан Борсон рассказал о нарушении финансового регламента "Манчестер Сити".

Стефан Борсон для Talksport рассказал, что "Манчестер Сити" систематически нарушает финансовый регламент. К нарушению ФРП причастны также спонсоры и некоторые влиятельные люди. Борсон считает, что в АПЛ догадываются о схемах "Манчестер Сити" и совсем скоро их коснутся санкции.

"Здесь совсем другой масштаб, если сравнивать с "Эвертоном". Если нарушения будут доказаны, "Манчестер Сити" ждет не только снятие очков, а еще понижение в классе".

Напомним, совсем недавно ряд клубов АПЛ попали под санкции из-за нарушения финансового фэйр-плея.

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Манчестер Сити
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Источник:
Talksport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2024 в 11:37
Лично финансовый эксперт будет понижать МС в классе? Балаболка очередная
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
20.01.2024 в 11:37
Лично финансовый эксперт будет понижать МС в классе? Балаболка очередная
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.01.2024 в 11:34
Зрозуміло, що така лава запасних МС та фінансовий фейр-плей знаходяться не у одній площині Проте сумніваюся, що клубні "дорогі адвокати" не підготували документи, які вказують на "порядність" власників МС
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