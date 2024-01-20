Эксперт по финансам: Если нарушения будут доказаны, Манчестер Сити ждет понижение в классе

Эксперт по финансам Стефан Борсон рассказал о нарушении финансового регламента "Манчестер Сити".

Стефан Борсон для Talksport рассказал, что "Манчестер Сити" систематически нарушает финансовый регламент. К нарушению ФРП причастны также спонсоры и некоторые влиятельные люди. Борсон считает, что в АПЛ догадываются о схемах "Манчестер Сити" и совсем скоро их коснутся санкции.

"Здесь совсем другой масштаб, если сравнивать с "Эвертоном". Если нарушения будут доказаны, "Манчестер Сити" ждет не только снятие очков, а еще понижение в классе".

Напомним, совсем недавно ряд клубов АПЛ попали под санкции из-за нарушения финансового фэйр-плея.