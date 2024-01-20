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Эксперт по финансам: Если нарушения будут доказаны, Манчестер Сити ждет понижение в классе
Стефан Борсон - о нарушении финансового регламента
twitter.com/ManCity
Эксперт по финансам Стефан Борсон рассказал о нарушении финансового регламента "Манчестер Сити".
Стефан Борсон для Talksport рассказал, что "Манчестер Сити" систематически нарушает финансовый регламент. К нарушению ФРП причастны также спонсоры и некоторые влиятельные люди. Борсон считает, что в АПЛ догадываются о схемах "Манчестер Сити" и совсем скоро их коснутся санкции.
"Здесь совсем другой масштаб, если сравнивать с "Эвертоном". Если нарушения будут доказаны, "Манчестер Сити" ждет не только снятие очков, а еще понижение в классе".
Напомним, совсем недавно ряд клубов АПЛ попали под санкции из-за нарушения финансового фэйр-плея.
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