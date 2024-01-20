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Брентфорд - Ноттингем Форест: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия

Прекратить череду неудач Брентфорд в сегодняшней игре

Брентфорд - Ноттингем Форест: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Брентфорд" в рамках 21 тура АПЛ примет у себя дома "Ноттингем Форест". Обе команды переживают не лучшие времена и находятся на 15 (Форест) и 16 (Брентфорд) месте. Но если предыдущие игры "Ноттингем Форест" смог выиграть, "Брентфорда" преследует ряд проигрышей.

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Чемпионат Англии "Брентфорд" - "Ноттингем Форест"
20 января, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Прямая трансляция Брентфорд - Ноттингем Форест
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