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Брентфорд - Ноттингем Форест: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Прекратить череду неудач Брентфорд в сегодняшней игре
Getty Images / Global Images Ukraine
"Брентфорд" в рамках 21 тура АПЛ примет у себя дома "Ноттингем Форест". Обе команды переживают не лучшие времена и находятся на 15 (Форест) и 16 (Брентфорд) месте. Но если предыдущие игры "Ноттингем Форест" смог выиграть, "Брентфорда" преследует ряд проигрышей.
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Чемпионат Англии "Брентфорд" - "Ноттингем Форест"
20 января, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Прямая трансляция Брентфорд - Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
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