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Арсенал не отпустил английского полузащитника в аренду: Артета считает его ключевым

Англия

Однако в этом сезоне он мало играет

Арсенал не отпустил английского полузащитника в аренду: Артета считает его ключевым

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" отказал "Вест Хэму" о предложении арендовать полузащитника "канониров" Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Футболист все еще остается ключевым для главного тренера команды Микеля Артеты. Смит-Роу также доволен тем, что продолжит выступать за “Арсенал”.

В этом сезоне на счету Смит-Роу всего шесть матчей в рамках АПЛ. Он выходил в основе лишь на 5% встреч чемпионата. В общей сложности полузащитник провел 246 минут в 12 поединках во всех турнирах, записав в свой актив один ассист.

Текущий контракт Эмиля с “Арсеналом” действует до лета 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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