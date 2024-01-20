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Арсенал не отпустил английского полузащитника в аренду: Артета считает его ключевым
Однако в этом сезоне он мало играет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" отказал "Вест Хэму" о предложении арендовать полузащитника "канониров" Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Футболист все еще остается ключевым для главного тренера команды Микеля Артеты. Смит-Роу также доволен тем, что продолжит выступать за “Арсенал”.
В этом сезоне на счету Смит-Роу всего шесть матчей в рамках АПЛ. Он выходил в основе лишь на 5% встреч чемпионата. В общей сложности полузащитник провел 246 минут в 12 поединках во всех турнирах, записав в свой актив один ассист.
Текущий контракт Эмиля с “Арсеналом” действует до лета 2026 года.
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