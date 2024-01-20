Клопп пригласил больного онкологией Эрикссона возглавить Ливерпуль на один день

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предложил экс-наставнику сборной Англии и "Манчестер Сити" Свен-Йорану Эрикссону осуществить свою мечту о возвращении на тренерский мостик.

"Я впервые услышал о его увлечении и любви к "Ливерпулю", и о том, что он был его болельщиком всю жизнь. Ему очень рады, чтобы он приехал сюда. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня .Если он этого захочет – это не проблема.

Принять его здесь и показать ему все, как этот великолепный клуб развивался в течение многих лет, я думаю, это то, что мы ему точно скажем. Уверен, что он может приехать и провести здесь несколько отличных часов", - приводит слова специалиста The Guardian.