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Клопп пригласил больного онкологией Эрикссона возглавить Ливерпуль на один день
Благородный жест от немца
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предложил экс-наставнику сборной Англии и "Манчестер Сити" Свен-Йорану Эрикссону осуществить свою мечту о возвращении на тренерский мостик.
"Я впервые услышал о его увлечении и любви к "Ливерпулю", и о том, что он был его болельщиком всю жизнь. Ему очень рады, чтобы он приехал сюда. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня .Если он этого захочет – это не проблема.
Принять его здесь и показать ему все, как этот великолепный клуб развивался в течение многих лет, я думаю, это то, что мы ему точно скажем. Уверен, что он может приехать и провести здесь несколько отличных часов", - приводит слова специалиста The Guardian.
Напомним, что недавно Свен-Йоран Эрикссон сообщил о том, что ему был диагностирован рак в терминальной (неизлечимой) стадии.
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