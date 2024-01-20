Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса

"Арсенал" в матче 21-го тура АПЛ не оставил шансов "Кристал Пелесу" - 5:0 . Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе, перед этим пропустив две игры.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Матч получился удачным не только для команды, но и для Александра - сотня прикосновений к мячу, 2 выноса, 6 перехватов, выиграл 9 дуэлей из 13-и, потерял мяч 12 раз, совершил 3 удачных лонгбола, отдал 1 ключевой пас, нанес 2 удара по воротам (один из которых в створ).

Общие оценки Зинченко - 8,1 и 8,2 от аналитических порталов WhoScored и Sofascore соответственно. Эти баллы являются одними из лучших среди всех футболистов.