  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса

Англия
Обновлено

Закрыл рты экспертам

Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" в матче 21-го тура АПЛ не оставил шансов "Кристал Пелесу" - 5:0. Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе, перед этим пропустив две игры.

Матч получился удачным не только для команды, но и для Александра - сотня прикосновений к мячу, 2 выноса, 6 перехватов, выиграл 9 дуэлей из 13-и, потерял мяч 12 раз, совершил 3 удачных лонгбола, отдал 1 ключевой пас, нанес 2 удара по воротам (один из которых в створ).

Читайте такжеСанья: Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне - это позор

Общие оценки Зинченко - 8,1 и 8,2 от аналитических порталов WhoScored и Sofascore соответственно. Эти баллы являются одними из лучших среди всех футболистов.

По теме
yellow-arrow
Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
FourFourTwo: Бартон - самый ненавистный человек в футболе
yellow-arrow
Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости