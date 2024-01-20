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Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса
Закрыл рты экспертам
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" в матче 21-го тура АПЛ
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Матч получился удачным не только для команды, но и для Александра - сотня прикосновений к мячу, 2 выноса, 6 перехватов, выиграл 9 дуэлей из 13-и, потерял мяч 12 раз, совершил 3 удачных лонгбола, отдал 1 ключевой пас, нанес 2 удара по воротам (один из которых в створ).
Общие оценки Зинченко - 8,1 и 8,2 от аналитических порталов WhoScored и Sofascore соответственно. Эти баллы являются одними из лучших среди всех футболистов.
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