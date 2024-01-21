Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В аналогичном матче первого круга на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа разобрались с "вишнями" и оформили победу со счетом 3:1. Но встреча состоялась еще 19 августа и теперь "Борнмут" - это совсем другая команда.

Сможет ли Забарный и компания остановить лидера чемпионата и отобрать у них очки?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 января.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

21 января. 18:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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