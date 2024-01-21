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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Противостояние двух замечательных команд разных весовых категорий
Getty Images / Global Images Ukraine
В аналогичном матче первого круга на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа разобрались с "вишнями" и оформили победу со счетом 3:1. Но встреча состоялась еще 19 августа и теперь "Борнмут" - это совсем другая команда.
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Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 января.
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Английская Премьер-лига. 21 тур.
21 января. 18:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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