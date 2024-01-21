  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Противостояние двух замечательных команд разных весовых категорий

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В аналогичном матче первого круга на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа разобрались с "вишнями" и оформили победу со счетом 3:1. Но встреча состоялась еще 19 августа и теперь "Борнмут" - это совсем другая команда.

Сможет ли Забарный и компания остановить лидера чемпионата и отобрать у них очки?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 21 тур.

21 января. 18:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Борнмут" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср
yellow-arrow
Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности
yellow-arrow
Саудовские клубы нацелились на игроков Ливерпуля и Манчестера Сити
Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Андони Ираола Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости