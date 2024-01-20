  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмолюк не попал в старт Брентфорда на игру АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмолюк не попал в старт Брентфорда на игру АПЛ

Англия
Обновлено

Ждём позже

Ярмолюк не попал в старт Брентфорда на игру АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором матче субботы в АПЛ сойдутся "Брентфорд" и "Ноттингем". Это игра 21-го тура чемпионата.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В стартовом составе хозяев не хватило места Егору Ярмолюку. Он начнет игру со скамейки запасных.

Матч "Брентфорд" - "Ноттингем" начнется в 19:30.

По теме
yellow-arrow
Бавария начала переговоры с Ньюкаслом по трансферу Триппьера - Романо
yellow-arrow
Ходжсон: Понимаю разочарование и гнев болельщиков
yellow-arrow
Артета: Стандарты - большая часть Арсенала
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости