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Ярмолюк не попал в старт Брентфорда на игру АПЛ
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Getty Images / Global Images Ukraine
Во втором матче субботы в АПЛ сойдутся "Брентфорд" и "Ноттингем". Это игра 21-го тура чемпионата.
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В стартовом составе хозяев не хватило места Егору Ярмолюку. Он начнет игру со скамейки запасных.
???? Your Bees to take on Forest #BRENFO | #BrentfordFC pic.twitter.com/sJ8kwb4sIn— Brentford FC (@BrentfordFC) January 20, 2024
Матч "Брентфорд" - "Ноттингем" начнется в 19:30.
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Источник:Brentford FC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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