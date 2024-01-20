Ярмолюк не попал в старт Брентфорда на игру АПЛ

Во втором матче субботы в АПЛ сойдутся "Брентфорд" и "Ноттингем". Это игра 21-го тура чемпионата.

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В стартовом составе хозяев не хватило места Егору Ярмолюку. Он начнет игру со скамейки запасных.

Матч "Брентфорд" - "Ноттингем" начнется в 19:30.