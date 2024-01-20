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Ходжсон: Понимаю разочарование и гнев болельщиков
Положение Пэлас продолжает усугубляться
Фото: cpfc.co.uk
Наставник "Кристалл Пелес" Рой Ходжсон дал свой комментарий после разгромного поражения от "Арсенала" со счетом 0:5.
"Болельщики имеют право на свое мнение. Я понимаю их разочарование и гнев в связи с тем, что дела не пошли лучше, чем прежде.
Мы можем оправдываться тем, что некоторые вещи сработали против нас, но суть состоит в том, что если мы собираемся идти вперед, избегать вылета и хорошо играть, нам нужны эти болельщики с нами. Надеюсь, мы сможем сделать все возможное, чтобы их удержать. Мы можем сделать это только выигрывая матчи и играя лучше, чем сегодня", - приводит слова специалиста The Guardian.
Отметим, что во время игры ультрас "Кристалл Пелес" вывесили баннер с критикой направления деятельности клуба и призвали совладельцев покинуть свои должности. После этого поражения "орлы" приблизились к зоне вылета, занимая 15 место с 21 очком в Премьер-Лиге.
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