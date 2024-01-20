Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С голом-возвращением от Тони. Брентфорд одержал первую победу в АПЛ за 1,5 месяца
Ярмолюк появился на поле в конце и принял участие в волевой победе “пчел”
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Брентфорд – Ноттингем Форест 3:2
Голы: Тони 19, Ми 59, Мопе 68 – Данилу 3, Вуд 65
Брентфорд: Флеккен – Коллинз, Пиннок, Ми – Рерслев Расмуссен (Аер 90), Дамсгорд (Баптист 74), Янельт, Йенсен (Ярмолюк 90+7), Льюис-Поттер (Дасилва 90) – Мопе (Регилон 74), Тони
Ноттингем Форест: Тернер – Монтьель (Агилера Самора 86), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш – Мангала, Данилу – Домингес, Йейтс (Уильямс 62), Хадсон-Одой – Вуд
Предупреждения: Тони 66 – Мангала 18, Данила 51, Монтьель 54
Популярное сейчас
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- Разведка США: Война в Украине может длиться по крайней мере два года, но срок может дойти и до пяти лет
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Клопп - о травме Салаха: Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО