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С голом-возвращением от Тони. Брентфорд одержал первую победу в АПЛ за 1,5 месяца

Англия

Ярмолюк появился на поле в конце и принял участие в волевой победе “пчел”

С голом-возвращением от Тони. Брентфорд одержал первую победу в АПЛ за 1,5 месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Брентфорд – Ноттингем Форест 3:2

Голы: Тони 19, Ми 59, Мопе 68 – Данилу 3, Вуд 65

Брентфорд: Флеккен – Коллинз, Пиннок, Ми – Рерслев Расмуссен (Аер 90), Дамсгорд (Баптист 74), Янельт, Йенсен (Ярмолюк 90+7), Льюис-Поттер (Дасилва 90) – Мопе (Регилон 74), Тони

Ноттингем Форест: Тернер – Монтьель (Агилера Самора 86), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш – Мангала, Данилу – Домингес, Йейтс (Уильямс 62), Хадсон-Одой – Вуд

Предупреждения: Тони 66 – Мангала 18, Данила 51, Монтьель 54

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