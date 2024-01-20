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Убежал к соседям. Директор по футбольным операциям City Football Group покинул свой пост
Любопытный переход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По данным BBC, "Манчестер Юнайтед" намерен назначить главного футбольного директора City Football Group Омара Беррарду новым исполнительным директором.
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Беррарда заработал блестящую репутацию сперва как коммерческий директор "Манчестер Сити". Затем он стал главным операционным директором, а затем перешел на должность главного футбольного директора. "Юнайтед", в свою очередь, искал нового человека на эту должность вместо ушедшего в отставку в ноябре Ричарда Арнольда.
Сначала считалось, что эту роль возьмет на себя Жан-Клод Блан, являвшийся представителем компании Ineos, которая недавно приобрела 25% акций клуба. Однако впоследствии был выбран другой вариант.
Отмечается, что Беррарда должен приступить к работе уже летом перед началом следующего сезона.
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