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Возвращение Тоуни, 4 минуты Ярмолюка и 5 голов. Брентфорд - Ноттингем 3:2. Видеообзор матча
Яркий поединок
Фото: Брентфорд
"Брентфорд" и "Ноттингем" выдали яркое зрелище в матче 21-го тура АПЛ. Хозяева сумели одержать первую победу за полтора месяца. В этом помог форвард Айве Тоуни, который сумел отличиться в первом же матче после 8-месячной дисквалификации.
Украинец Егор Ярмолюк появился на поле аж на 90+6 минуте. За 4 минуты времени он успел лишь один раз коснуться мяча.
"Брентфорд" поднимается на 14-е место в АПЛ. "Ноттингем" на 16-ой строчке. Между ними разница всего в 2 очка.
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Брентфорд Коммюнити Стэдиум" (Лондон)
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Голы: Тони 19, Ми 59, Мопе 68 - Данилу 3, Вуд 65
Брентфорд: Флеккен - Коллинз, Пиннок, Ми - Рерслев Расмуссен (Аер 90), Дамсгорд (Баптист 74), Янельт, Йенсен (Ярмолюк 90+7), Льюис-Поттер (Дасилва 90) - Мопе (Регилон 74), Тони
Ноттингем Форест: Тернер - Монтьель (Агилера Самора 86), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш - Мангала, Данилу - Домингес, Йейтс (Уильямс 62), Хадсон-Одой - Вуд
Предупреждения: Тони 66 - Мангала 18, Данилу 51, Монтьель 54
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