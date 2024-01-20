Возвращение Тоуни, 4 минуты Ярмолюка и 5 голов. Брентфорд - Ноттингем 3:2. Видеообзор матча

"Брентфорд" и "Ноттингем" выдали яркое зрелище в матче 21-го тура АПЛ. Хозяева сумели одержать первую победу за полтора месяца. В этом помог форвард Айве Тоуни, который сумел отличиться в первом же матче после 8-месячной дисквалификации.

Украинец Егор Ярмолюк появился на поле аж на 90+6 минуте. За 4 минуты времени он успел лишь один раз коснуться мяча.

"Брентфорд" поднимается на 14-е место в АПЛ. "Ноттингем" на 16-ой строчке. Между ними разница всего в 2 очка.

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Брентфорд Коммюнити Стэдиум" (Лондон)

Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Тони 19, Ми 59, Мопе 68 - Данилу 3, Вуд 65

Брентфорд: Флеккен - Коллинз, Пиннок, Ми - Рерслев Расмуссен (Аер 90), Дамсгорд (Баптист 74), Янельт, Йенсен (Ярмолюк 90+7), Льюис-Поттер (Дасилва 90) - Мопе (Регилон 74), Тони

Ноттингем Форест: Тернер - Монтьель (Агилера Самора 86), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш - Мангала, Данилу - Домингес, Йейтс (Уильямс 62), Хадсон-Одой - Вуд

Предупреждения: Тони 66 - Мангала 18, Данилу 51, Монтьель 54