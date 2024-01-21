  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне

Англия

Хочет быть первым

Сака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" Букайо Сака поделился мыслями о шансах "Арсенала" выиграть чемпионат Англии:

"Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне. Во время паузы мы успели восстановиться как, и физически, так и психологически. Во вчерашнем матче против "Кристал Пеласа" мы показали, на что мы способны. Мы продолжаем наш путь к финишу. В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым", — сказал Сака.

Напомним, вчера "Арсенал" дома обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 5:0. На текущий момент "канониры" занимают третье место с 43 очками.

По теме
yellow-arrow
Саудовские клубы нацелились на игроков Ливерпуля и Манчестера Сити
yellow-arrow
Айвен Тони: Я на 100% знал, что забью
yellow-arrow
Теперь уже официально. Генеральным директором Ман Юнайтед стал представитель структуры Ман Сити
Арсенал (Лондон) Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football.London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости