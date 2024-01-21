Сака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне

Вингер "Арсенала" Букайо Сака поделился мыслями о шансах "Арсенала" выиграть чемпионат Англии:

"Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне. Во время паузы мы успели восстановиться как, и физически, так и психологически. Во вчерашнем матче против "Кристал Пеласа" мы показали, на что мы способны. Мы продолжаем наш путь к финишу. В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым", — сказал Сака.