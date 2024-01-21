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Сака: Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне
Хочет быть первым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Букайо Сака поделился мыслями о шансах "Арсенала" выиграть чемпионат Англии:
"Я действительно верю, что мы можем победить в этом сезоне. Во время паузы мы успели восстановиться как, и физически, так и психологически. Во вчерашнем матче против "Кристал Пеласа" мы показали, на что мы способны. Мы продолжаем наш путь к финишу. В чемпионате я не хочу быть ни четвертым, ни шестым. Я хочу быть первым", — сказал Сака.
Напомним, вчера "Арсенал" дома обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 5:0. На текущий момент "канониры" занимают третье место с 43 очками.
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