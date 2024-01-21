Теперь уже официально. Генеральным директором Ман Юнайтед стал представитель структуры Ман Сити

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с представителем City Group Омаром Беррадой на должность генерального директора клуба.

Он приступит к выполнению своих профессиональных обязанностей перед началом следующего сезона. До конца текущей кампании его работу будет выполнять Патрик Стюарт.

“Как один из самых опытных футбольных руководителей на вершине европейского футбола, Омар имеет богатый футбольный и коммерческий опыт, имеет подтвержденную историю успешного руководства и страсть помогать вести изменения в клубе. Пока он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, руководя 11 клубами на пяти континентах, а до этого занимал руководящие должности в Барселоне”, - говорится в сообщении МЮ.

Sky Sports ранее сообщало, что на решение Беррада повлиял выкуп 25% акций МЮ миллиардером Рэтклиффом. Он сразу же принял предложение "манкунианцев". Вчера он также подал в отставку со своего поста в City Group.

Добавим, что до своей долгой каденции в структуре CFG он почти восемь лет работал в "Барселоне". В общей сложности Беррада имеет более чем 20 лет опыта на самом высоком футбольном уровне.