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Айвен Тони: Я на 100% знал, что забью

Англия

Ударно вернулся после дисквалификации

Айвен Тони: Я на 100% знал, что забью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тони прокомментировал свой гол в матче против "Ноттингем Форест".

“Я на 100% знал, что это произойдет. Я чувствую такие вещи.

Перед игрой, прежде чем выйти из дома, я подумал: “Сегодня мы победим, а я забью”. Так все и вышло, и это здорово. Рад вернуться, забивать голы и побеждать вместе с командой”, - сказал Тони.

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Айвен вернулся на поле впервые за восемь месяцев. Более того, он забил в АПЛ впервые за 266 дней. Что интересно, его предыдущий гол тоже был из стандарта, а также в ворота "лесников".

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Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) Айвэн Тони
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Источник:
Evening Standart
Опубликовал: Максим Кучер
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