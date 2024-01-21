Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2. День дебютных голов с триллерным сюжетом

Плачевное состояние, в котором находится сейчас состав команды Дэвида Мойеса, точно не должно стать оправданием плохих результатов. В последних трех матчах "молотобойцы" не могут одержать победу и апогеем этого стало поражение на выезде против низшелигового "Бристоль Сити" в рамках Кубка Англии.

Но после нескольких недель вернулся в состав лидер команды Джаррод Боуэн, что явно должно было вдохновить команду, но нет. Состав "Вест Хэма" действительно не является оптимальным, пока травмированы Эдсон Альварес, Майкл Антонио и Лукас Пакета. В свои сборные на Кубок Африки отправились Найеф Агер и Мохамед Кудус.

Однако сегодня они противостояли команде Криса Уайлдера, которая также имеет определенные проблемы с составом и в этом сезоне звезд с неба не хватает. Наставник "Шеффилда" решил рискнуть и поставить в стартовый состав новичка Бена Бреретона Диаса, которого "клинки" привели к себе на правах аренды из "Вильярреала".

Две недели назад "клинки" наконец передохнули от напряженного футбола в АПЛ и разгромили "Джиллинґем" в Кубке Англии. Кажется, что и победа и перерыв на отдых в две недели слегка перезагрузили этот коллектив, ведь они очень сильно начали матч против "Вест Хэма", по крайней мере ожидать подобного было сложно, они контролировали мяч и владели инициативой.

Проблемы были лишь с последним пасом, а иногда и с ударом. Конечно, когда подопечные Мойеса играют вторым номером и отдают мяч сопернику - это уже привычная картина, но не в матче против главного аутсайдера чемпионата. Однако даже здесь такой подход дал свои плоды, когда Данни Ингз красиво убрал соперника в штрафной площадке и пробил. Хотя его удар и заблокировали, но вторым темпом пробил Максвелл Корне и это первый гол ивуарийца в составе "молотобойцев" в АПЛ. Немного долго пришлось ждать дебютный гол болельщикам, но и Корне не является основным игроком, из-за чего и остался в команде, а не отправился на Кубок Африканских Наций.

Сам гол мало что изменил, поскольку "Шеффилд Юнайтед" как пытался давить и создавать, так и продолжил это делать. С подобным подходом рано или поздно гол приходит. И он пришел. Осула нанес удар головой после классного заброса, однако Ареола среагировал, а уже на добивании успел Бен Бреретон Диас и это 1:1. К слову, это второй дебютный гол в этом матче: сначала Корне, теперь и Бреретон уже в дебютной игре.

Ожидалась какая-то яркая реакция от команды Дэвида Мойеса на этот пропущенный гол, но вместо этого они показали, что их все устраивает, они не будут отходить от своего первоочередного плана. А "клинки" были не против, вот только умения завершать катастрофически не хватало. Уже во втором тайме Бен Бреретон имел шанс оформить дубль после выхода один-на-один с Ареола, но пробил настолько бездарно, насколько только можно себе представить.

Наверное, тот момент чилиец будет вспоминать еще долго, ведь несмотря на попытки хозяев выйти вперед, ближе к концу игры Данни Ингз ворвался в штрафную и Хамер запутал ему ноги. Это фол, это пенальти. Уорд-Прауз четко исполнил наказание и вывел свою команду вперед. Абсолютно все против законов логики, не заслужили "молотобойцы" на такой счет, но концовка подготовила для хозяев еще один поворот.

На самом деле после второго пропущенного гола команда Уайлдера просто посыпалась, поскольку "Вест Хэм" перехватил инициативу и был близок к тому, чтобы забить третий. А потом в очень жесткий подкат пошел Райан Брюстер, за что получил справедливую красную карточку. Казалось, что это конец. Однако через 4 минуты Владимир Цоуфал решил подыграть хозяевам и также получил удаление, это была вторая желтая карточка для чеха. Составы равны и можно лететь вперед с большей уверенностью.

В одной из таких атак Ареола выскочил на перехват и зацепил оппонента. Это пенальти и шанс сравнять счёт на последних минутах. Не смог продолжить игру голкипер "Вест Хэма", поэтому вышел на смену Лукаш Фабьянский. Но удар от Макберни потянуть он не смог. Это 2:2 и это справедливо. Если кто и должен был побеждать сегодня, то это "Шеффилд", ничья также укладывается в голову, но победа гостей выглядела бы максимально странно. Интересная развязка интересного матча.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм" 2:2

Голы: Бреретон (44), Макберни (90+13, с пенальти) — Корне (28), Уорд-Прауз (78, с пенальти)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Ахмедходжич, Робинсон, Трасти (Норрингтон-Дэвис, 80) — Богл, Хамер, Соуза (Норвуд, 89), Брукс (Брюстер, 80), Макети — Бреретон (Арчер, 67), Осула (Макберни, 46)

"Вест Хэм": Ареола (Фабьянский, 90+12) — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон — Соучек, Уорд-Прауз — Боуэн, Форнальс, Корне (Джонсон, 70) — Ингз (Мубама, 90+6)

Предупреждения: Хамер (38), Брукс (69), Ахмедходжич (75) — Уорд-Прауз (42), Цоуфал (90+4)

Удаления: Брюстер (90+2) — Цоуфал (90+7)