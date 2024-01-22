Ливерпуль возобновил интерес к полузащитнику Аталанты

Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс снова попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "мерсисайдцы" восстановили интерес к звезде "Аталанты" Тёну Копмейнерсу. Ранее полузащитника уже много раз связывали с "красными", но кажется, что они всё ещё заинтересованы в его подписании.

Юрген Клопп планирует усилить центральное звено поля, которое считается проблемной зоной клуба уже несколько сезонов, и кандидатуру нидерландца считает одним из лучших вариантов на трансферном рынке.

В текущем сезоне Копмернейс провел за "Аталанту" 31 поединок во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 голевых передачи.