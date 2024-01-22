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Ливерпуль возобновил интерес к полузащитнику Аталанты

Англия
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Красные планируют дополнительно усилить центр поля

Ливерпуль возобновил интерес к полузащитнику Аталанты

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Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс снова попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "мерсисайдцы" восстановили интерес к звезде "Аталанты" Тёну Копмейнерсу. Ранее полузащитника уже много раз связывали с "красными", но кажется, что они всё ещё заинтересованы в его подписании.

Юрген Клопп планирует усилить центральное звено поля, которое считается проблемной зоной клуба уже несколько сезонов, и кандидатуру нидерландца считает одним из лучших вариантов на трансферном рынке.

В текущем сезоне Копмернейс провел за "Аталанту" 31 поединок во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 голевых передачи.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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