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Ливерпуль возобновил интерес к полузащитнику Аталанты
Красные планируют дополнительно усилить центр поля
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Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс снова попал в сферу интересов "Ливерпуля".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "мерсисайдцы" восстановили интерес к звезде "Аталанты" Тёну Копмейнерсу. Ранее полузащитника уже много раз связывали с "красными", но кажется, что они всё ещё заинтересованы в его подписании.
Юрген Клопп планирует усилить центральное звено поля, которое считается проблемной зоной клуба уже несколько сезонов, и кандидатуру нидерландца считает одним из лучших вариантов на трансферном рынке.
В текущем сезоне Копмернейс провел за "Аталанту" 31 поединок во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 голевых передачи.
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