Жота - о дубле Борнмута: Я стараюсь быть в нужное время в нужном месте

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (4:0).

"Сложно объяснить, я стараюсь быть в нужное время в нужном месте. Это такое естественное чувство в игре. Я стараюсь помогать команде голами и передачами. "Борнмут" был хорош, во втором тайме - просто великолепен. После внесенных изменений у нас все пошло немного лучше", - приводит слова Жоты официальный сайт "Ливерпуля".