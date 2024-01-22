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Жота - о дубле Борнмута: Я стараюсь быть в нужное время в нужном месте

Англия

Нападающий Ливерпуля высказался о матче с Борнмутом

Жота - о дубле Борнмута: Я стараюсь быть в нужное время в нужном месте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (4:0).

"Сложно объяснить, я стараюсь быть в нужное время в нужном месте. Это такое естественное чувство в игре. Я стараюсь помогать команде голами и передачами. "Борнмут" был хорош, во втором тайме - просто великолепен. После внесенных изменений у нас все пошло немного лучше", - приводит слова Жоты официальный сайт "Ливерпуля".

Напомним, в матче, состоявшемся накануне, португальский нападающий оформил дубль, а "Ливерпуль" добился победы со счетом 4:0. После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился "Манчестер Сити" (43 очка), но "горожане" провели на одну игру меньше.

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Источник:
liverpoolfc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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