Каррагер: Я играл с Оуэном, Суаресом, Торресом и Фаулером. Жота - лучший завершитель, чем они

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер сравнил Диого Жоту с нападающими, с которыми ему приходилось играть во время своих выступлений за мерсисайдский клуб.

"Я думаю о некоторых нападающих, с которыми играл: Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер. Мне кажется, что Жота - лучший завершитель атак, чем они. Его два гола в ворота "Борнмута" - это типичный Жота. он получает шанс - он его реализует.В этом сезоне он забивает и ассистирует каждые 84 минуты. Только у двух или трех игроков в АПЛ лучшие показатели.Он - олицетворение трансферной политики клуба за 5-6 последних лет. Когда его покупали у "Вулвергемптона" - многие чесали затылок. Когда все в форме, он, вероятно, даже не выходит в стартовом составе. Но я все равно считаю, что он лучший завершитель по сравнению с Суаресом, Торресом и даже Салахом. Единственный, кто может конкурировать с ним, – это Робби Фаулер в первые годы Премьер Лиги», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Жота перешел в "Ливерпуль" в 2020 году. За 134 матча он забил 50 голов и сделал 20 ассистов.

Для сравнения, Оуэн забил 158 мячей и отдал 50 результативных передач в 297 матчах за "красных". На счету Фаулера 183 гола и 50 голевых пасов в 369 играх. Суарес положил 82 гола в ворота соперников и 48 ассистов за 133 матча в клубе. Торрес забил 81 раз и 20 раз отличился ассистами в 142 матчах.