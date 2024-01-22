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Ньюкасл и саудовский Аль-Шабаб договорились о трансфере Альмирона - Источник

Англия

Вингер открыт к переходу

Ньюкасл и саудовский Аль-Шабаб договорились о трансфере Альмирона - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мигель Альмирон из "Ньюкасла" может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Ньюкасл" достиг предварительной договоренности с саудовским "Аль-Шабабом" о трансфере 29-летнего игрока.

Альмирон открыт к переходу, но сделка еще не закрыта.

Ранее стало известно, что "Ньюкасл", который потратил на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Чтобы исправить ситуацию, клубу нужно продавать футболистов.

Альмирон выступает за "Ньюкасл" с 2019 года. В этом сезоне у него 5 голов за 31 матч в составе клуба.

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Ньюкасл Мигель Альмирон
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Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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