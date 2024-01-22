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Потенциально много Мудрика, Жирона в разных турнирах и Коваленко против Юве. Расписание футбола на 22 - 28 января
Календарь топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный украинский футбол все еще на паузе, но уже набирают темп зимние сборы и, соответственно, контрольные матч. Однако мы концентрируемся на официальных играх. Смотреть, благо, есть на что даже в январе, который традиционно не насыщен футбольной программой.
Мы собираем все сливки и следим за топовыми матчами. О таковых в период с 22-го по 28-е января включительно – ниже в подборке.
Понедельник, 22-е января
В Англии и Испании доигрывают тур. Матчи без лидеров турнирной таблицы, но со своими изюминками. Например, всегда интересно следить за прогрессом "Брайтона" Роберто Де Дзерби. В Италии состоится финал Суперкубка. Продолжаются турниры сборных в Африке и Азии.
- Катар - Китай. 17:00. Кубок Азии
- Таджикистан - Ливан. 17:00. Кубок Азии
- Гвинея-Бисау - Нигерия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Наполи" - "Интер". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO
- Кабо-Верде - Египет. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- Мозамбик - Гана. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Брайтон" - "Вулверхэмптон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Гранада" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, 23-е января
Во вторник следим за выступлением "Челси" в Кубке лиги. Конечно же, внимание к нашему Михаилу Мудрику. До решающей стадии добрался групповой этап Кубка африканских наций. Один матч сыграют в Кубке Испании, на что тоже стоит обратить свое внимание. Статусный матч состоится в Португалии, хотя не с участием "Бенфики".
- Австралия - Узбекистан. 13:30. Кубок Азии
- Сирия - Индия. 13:30. Кубок Азии
- Гонконг - Палестина. 17:00. Кубок Азии
- Иран - ОАЭ. 17:00. Кубок Азии
- Гамбия - Камерун. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- Гвинея - Сенегал. 19:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Брага" - "Спортинг". 21:45. Кубок португальской лиги. MEGOGO
- Ангола - Буркина-Фасо. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- Мавритания - Алжир. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- "Челси" - "Мидлсбро". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Сельта" - "Реал Сосьедад". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO
Среда, 24-е января
"Бавария" на выходных потерпела неожиданное поражение от "Вердера". И вот на носу – перенесенный матч с "Унионом". Так что может быть опасно. Статусный матч будет в Кубке английской лиги – "Ливерпуль" против "Фулхэма". Но куда более горячая картина вырисовывается в Кубке Испании. Там сыграет наша любимая "Жирона", а как вишенка на торте – матч между "Атлетиком" и "Барселоной". Ну и здесь уже никуда не деться от "Бенфики": наблюдаем за ее игрой и игрой Анатолия Трубина.
- "Мальорка" - "Жирона". 20:30. Кубок Испании. MEGOGO
- "Бавария" - "Унион". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Бенфика" - "Эшторил". 21:45. Кубок португальской лиги. MEGOGO
- "Фулхэм" - "Ливерпуль". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Атлетик" - "Барселона". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO
Четверг, 25-е января
Скучно не будет и в четверг. Чего хотя бы стоит кубковый матч между "Атлетико" и "Севильей"?! А добавляем к этому еще матч "Борнмута" в Англии, где можно будет следить за нашим Ильей Забарным... Ну и Кубок Азии – финишная прямая группового турнира.
- Иордания - Бахрейн. 13:30. Кубок Азии
- Южная Корея - Малайзия. 13:30. Кубок Азии
- Кыргызстан - Оман. 17:00. Кубок Азии
- Саудовская Аравия - Таиланд. 17:00. Кубок Азии
- "Борнмут" - "Суонси". 21:45. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Атлетико" - "Севилья". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Пятница, 26-е января
Четыре из пяти топ-чемпионатов будут в этот день актуальны. В Англии будет местный Кубок, где попытается проявить себя лондонский "Челси". Но не единственным этим: как насчет битвы "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити"? Будет...
- "Айнтрахт" - "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports
- "Кальяри" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Челси" - "Астон Вилла". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Альмерия" - "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO
Суббота, 27-е января
Суббота, традиционно – один из самых насыщенных дней недели. В Испании сыграют "Реал" и "Барселона" (не друг против друга), в Италии "Эмполи" Виктора Коваленко попытается сдержать "Ювентус", который набрал ход. Много футбола в Германии – выделяем матч между "Байером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Ну и "Штутгарт" - "Лейпциг". Во Франции "Марсель" сыграет против "Монако" – следим за будущим соперником "Шахтера".
- "Штуттгарт" - "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Аусбург" - "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports
- "Лас-Пальмас" - "Реал". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Ювентус" - "Эмполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Барселона" - "Вильярреал". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Байер" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Марсель" - "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 28-е января
В последний день недели будем надеяться увидеть Романа Яремчука против топового соперника – "Атлетико". Но перед тем сыграет "Жирона", за которую феерят наши Артем Довбик и Виктор Цыганков. Сыграет ли Руслан Малиновский за "Дженоа" в Серии А? Тоже узнаем. Кроме того, будут в Италии два топ-матча:"Лацио" против "Наполи", а "Фиорентина" – против "Интера".ПСЖ в чемпионате Франции сыграет против "Бреста".
- "Дженоа" - "Лечче". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Сельта" - "Жирона".15:00.Примера.MEGOGO"
- Боруссия" (Дортмунд) - "Бохум".18:30.Бундеслига. Setanta Sports
- "Лацио" - "Наполи".19:00. Серия А. MEGOGO
- "Фиорентина" - "Интер".21:45.Серия А. MEGOGO
- ПСЖ - "Брест".21:45.Лига 1. Setanta Sports
- "Атлетико" - "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO
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