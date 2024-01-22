Потенциально много Мудрика, Жирона в разных турнирах и Коваленко против Юве. Расписание футбола на 22 - 28 января

Официальный украинский футбол все еще на паузе, но уже набирают темп зимние сборы и, соответственно, контрольные матч. Однако мы концентрируемся на официальных играх. Смотреть, благо, есть на что даже в январе, который традиционно не насыщен футбольной программой.

Мы собираем все сливки и следим за топовыми матчами. О таковых в период с 22-го по 28-е января включительно – ниже в подборке.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 22-е января

В Англии и Испании доигрывают тур. Матчи без лидеров турнирной таблицы, но со своими изюминками. Например, всегда интересно следить за прогрессом "Брайтона" Роберто Де Дзерби. В Италии состоится финал Суперкубка. Продолжаются турниры сборных в Африке и Азии.

Катар - Китай. 17:00. Кубок Азии

Таджикистан - Ливан. 17:00. Кубок Азии

Гвинея-Бисау - Нигерия. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Наполи" - "Интер". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO

Кабо-Верде - Египет. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Мозамбик - Гана. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Брайтон" - "Вулверхэмптон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Гранада" - "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, 23-е января

Во вторник следим за выступлением "Челси" в Кубке лиги. Конечно же, внимание к нашему Михаилу Мудрику. До решающей стадии добрался групповой этап Кубка африканских наций. Один матч сыграют в Кубке Испании, на что тоже стоит обратить свое внимание. Статусный матч состоится в Португалии, хотя не с участием "Бенфики".

Австралия - Узбекистан. 13:30. Кубок Азии

Сирия - Индия. 13:30. Кубок Азии

Гонконг - Палестина. 17:00. Кубок Азии

Иран - ОАЭ. 17:00. Кубок Азии

Гамбия - Камерун. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

Гвинея - Сенегал. 19:00. КАН-2024. MEGOGO

"Брага" - "Спортинг". 21:45. Кубок португальской лиги. MEGOGO

Ангола - Буркина-Фасо. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

Мавритания - Алжир. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

"Челси" - "Мидлсбро". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Сельта" - "Реал Сосьедад". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO

Среда, 24-е января

"Бавария" на выходных потерпела неожиданное поражение от "Вердера". И вот на носу – перенесенный матч с "Унионом". Так что может быть опасно. Статусный матч будет в Кубке английской лиги – "Ливерпуль" против "Фулхэма". Но куда более горячая картина вырисовывается в Кубке Испании. Там сыграет наша любимая "Жирона", а как вишенка на торте – матч между "Атлетиком" и "Барселоной". Ну и здесь уже никуда не деться от "Бенфики": наблюдаем за ее игрой и игрой Анатолия Трубина.

"Мальорка" - "Жирона". 20:30. Кубок Испании. MEGOGO

"Бавария" - "Унион". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Бенфика" - "Эшторил". 21:45. Кубок португальской лиги. MEGOGO

"Фулхэм" - "Ливерпуль". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Атлетик" - "Барселона". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO

Четверг, 25-е января

Скучно не будет и в четверг. Чего хотя бы стоит кубковый матч между "Атлетико" и "Севильей"?! А добавляем к этому еще матч "Борнмута" в Англии, где можно будет следить за нашим Ильей Забарным... Ну и Кубок Азии – финишная прямая группового турнира.

Иордания - Бахрейн. 13:30. Кубок Азии

Южная Корея - Малайзия. 13:30. Кубок Азии

Кыргызстан - Оман. 17:00. Кубок Азии

Саудовская Аравия - Таиланд. 17:00. Кубок Азии

"Борнмут" - "Суонси". 21:45. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Атлетико" - "Севилья". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Пятница, 26-е января

Четыре из пяти топ-чемпионатов будут в этот день актуальны. В Англии будет местный Кубок, где попытается проявить себя лондонский "Челси". Но не единственным этим: как насчет битвы "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити"? Будет...

"Айнтрахт" - "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports

"Кальяри" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Челси" - "Астон Вилла". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

"Альмерия" - "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, 27-е января

Суббота, традиционно – один из самых насыщенных дней недели. В Испании сыграют "Реал" и "Барселона" (не друг против друга), в Италии "Эмполи" Виктора Коваленко попытается сдержать "Ювентус", который набрал ход. Много футбола в Германии – выделяем матч между "Байером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Ну и "Штутгарт" - "Лейпциг". Во Франции "Марсель" сыграет против "Монако" – следим за будущим соперником "Шахтера".

"Штуттгарт" - "Лейпциг". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Аусбург" - "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports

"Лас-Пальмас" - "Реал". 17:15. Примера. MEGOGO

"Ювентус" - "Эмполи". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Барселона" - "Вильярреал". 19:30. Примера. MEGOGO

"Байер" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Марсель" - "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 28-е января

В последний день недели будем надеяться увидеть Романа Яремчука против топового соперника – "Атлетико". Но перед тем сыграет "Жирона", за которую феерят наши Артем Довбик и Виктор Цыганков. Сыграет ли Руслан Малиновский за "Дженоа" в Серии А? Тоже узнаем. Кроме того, будут в Италии два топ-матча:"Лацио" против "Наполи", а "Фиорентина" – против "Интера".ПСЖ в чемпионате Франции сыграет против "Бреста".