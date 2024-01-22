Холанд возвращается к регулярным тренировкам с Манчестер Сити

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся к регулярным тренировкам с командой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Это оптимистическая новость для тренера клуба. Норвежский нападающий чувствует себя намного лучше и будет готов играть в конце этого месяца.

Холанд отсутствовал с начала декабря из-за травмы стопы. В этом сезоне Премьер-Лиги нападающий сыграл 15 матчей из 20 возможных.