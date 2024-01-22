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Холанд возвращается к регулярным тренировкам с Манчестер Сити

Англия
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Отличная новость для команды Гвардиолы

Холанд возвращается к регулярным тренировкам с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся к регулярным тренировкам с командой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Это оптимистическая новость для тренера клуба. Норвежский нападающий чувствует себя намного лучше и будет готов играть в конце этого месяца.

Холанд отсутствовал с начала декабря из-за травмы стопы. В этом сезоне Премьер-Лиги нападающий сыграл 15 матчей из 20 возможных.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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