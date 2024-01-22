АПЛ. Брайтон – Вулверхэмптон 0:0. Такие разные стили, но такая одинаковая реализация

Подопечные Роберто Де Дзерби не проигрывали в последних 8 домашних матчах Английской Премьер-лиги накануне встречи с "Вулверхэмптоном". Эта серия явно настораживала "волков", однако у них была просто великолепная серия из 5 матчей без поражений. Более того, среди тех 5 матчей было 4 победы и только 1 ничья.

Уже эти факты накануне матча повышали заинтересованность любого самого нейтрального зрителя. Что же мы получили в итоге? "Брайтон" на правах хозяина забрал себе мяч и в первом тайме полностью контролировал происходящее на поле. Единственной проблемой для "чаек" было то, как они распоряжались мячом. С этим были проблемы, ведь с ударами и острыми моментами были трудности. Несмотря на это, Жоао Педро нашел свои два удара, Паскаль Гросс прекрасно выполнял стандарты, которые также несли в себе определенную опасность, но без результата.

Что касается команды Гари О'Нила, то они сразу согласились на роль команды, которая будет играть вторым номером и от соперника, опасных игроков для развития стремительных контратак у них хватает. В частности помогло и возвращение после длительной травмы Педру Нету, который был лучшим ассистентом лиги до того, как попал в лазарет. От этого потеря Хвана, отправившегося на Кубок Азии, уже не так болезненна. Неплохой удар от Нету, несколько попыток от Сарабии и Куньи. Это было неплохим ответом на давление соперника.

Ближе к концу первого тайма градус матча значительно вырос после нескольких спорных решений от главного арбитра встречи Крейга Поусона. Сначала поссорились Де Дзерби и О'Нил в тренерской зоне, а затем высокий градус перешел и на футбольное поле. Игроки начали играть куда агрессивнее, в частности Матеус Кунья, который отчаянно пытался доказать, что вообще не трогал Гилмора, впрочем повтор показал, что бразилец все же был неправ.

В перерыве "Вулверхэмптон" как будто перезагрузился. Они вышли на поле с более свежей головой и матч перестал выглядеть как доминация одной команды с периодическими уколами от соперника. Теперь это игра двух равных соперников, которым есть что показать. Во всей красе мы увидели Кунью, Нету и даже Марио Лемина. Однако проблемы с реализацией сегодня были не только у хозяев, эта болезнь передалась воздушно-капельным путем, никак иначе.

Разница между командами были лишь в том, как они создавали свои атаки. У "Брайтона" это быстрые перемещения, короткие передачи и молниеносные комбинации, а у "Вулверхэмптона" - длинные забросы, быстрые переходы из обороны в атаку и игра на пространстве, которое нередко оставляет за собой оборона "чаек". Но результат один: созданные моменты есть, но без голов. Это был матч двух равных команд и результат встречи прекрасно отразил это на табло. Возможно, было бы красивее, если бы это была результативная ничья, но уж как есть.

Это 9 подряд матч "Брайтона" в АПЛ у себя дома без поражений, что является рекордом для "чаек". С этим их можно поздравить. А так команды делят очки, благодаря чему команда Де Дзерби сравнялась по очкам с "Манчестер Юнайтед" и пока опередила их по дополнительным показателям, а "волки" сравнялись с "Ньюкаслом", но остаются на 11 строчке.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Брайтон" — "Вулверхэмптон" 0:0

Голы: нет.

"Брайтон": Стил — Хиншелвуд (Бейкер-Боати, 90+2), Данк, ван Хеке, Эступиньян (Лаллана, 72) — Гросс, Гилмор, Милнер (Уэбстер, 73) — Буонанотте (Лампти, 65) — Уэлбек (Фрегюсон, 65), Педро

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Дойл, Лемина, Доэрти — Сарабия (Белльгард, 70), Нету (Чирева, 88) — Кунья

Предупреждения: Уэбстер (82) — Кунья (45+2), Доусон (55), Килман (74), Тоти (90+2)