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Астон Вілла підписала молодого захисника Црвени Звезди
Сделка состоялась
avfc.co
"Астон Вилла" официально подписала защитника белградской "Црвены Звезды" Косту Неделковича.
Сумма сделки пока не разглашается. По данным официальной пресс-службы бирмингенцев, 18-летний футболист проведет остаток текущего сезона в составе сербского клуба. Продолжительность контракта не уточняется.
Неделькович дебютировал за основной сербский клуб в августе и провел 16 матчей за сезон. Крайний защитник является воспитанником академии "Црвены Звезды", а также представлял сборную Сербию на молодежном уровне.
Напомним, что "Астон Вилла" занимает 4 место в английской Премьер-лиге, имея в активе 43 очка.
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