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Астон Вілла підписала молодого захисника Црвени Звезди

Англия

Сделка состоялась

Астон Вілла підписала молодого захисника Црвени Звезди

avfc.co

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"Астон Вилла" официально подписала защитника белградской "Црвены Звезды" Косту Неделковича.

Сумма сделки пока не разглашается. По данным официальной пресс-службы бирмингенцев, 18-летний футболист проведет остаток текущего сезона в составе сербского клуба. Продолжительность контракта не уточняется.

Неделькович дебютировал за основной сербский клуб в августе и провел 16 матчей за сезон. Крайний защитник является воспитанником академии "Црвены Звезды", а также представлял сборную Сербию на молодежном уровне.

Напомним, что "Астон Вилла" занимает 4 место в английской Премьер-лиге, имея в активе 43 очка.

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Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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