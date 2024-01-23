Астон Вілла підписала молодого захисника Црвени Звезди

"Астон Вилла" официально подписала защитника белградской "Црвены Звезды" Косту Неделковича.

Сумма сделки пока не разглашается. По данным официальной пресс-службы бирмингенцев, 18-летний футболист проведет остаток текущего сезона в составе сербского клуба. Продолжительность контракта не уточняется.

Неделькович дебютировал за основной сербский клуб в августе и провел 16 матчей за сезон. Крайний защитник является воспитанником академии "Црвены Звезды", а также представлял сборную Сербию на молодежном уровне.

Напомним, что "Астон Вилла" занимает 4 место в английской Премьер-лиге, имея в активе 43 очка.