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Почеттино: Болельщики по-прежнему разочарованы прошлым сезоном

Англия

Комментарий аргентинца перед игрой в Кубке Лиги

Почеттино: Болельщики по-прежнему разочарованы прошлым сезоном

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино заявил, что плохая атмосфера на "Стэмфорд Бридж" вызвана ужасающей домашней формой команды в прошлом сезоне.

Сейчас мы расплачиваемся за эффект последних 18 месяцев. Мы здесь уже полгода, и иногда нам трудно сравнивать. Сейчас наши результаты улучшились, но болельщики все еще разочарованы прошлым сезоном.

В несколько периодов в некоторых играх болельщики были не очень энергичными – как, например, в матчах с "Брентфордом" или "Ноттингемом". Это связано с тем, что команда не вдохновляла фанатов. Это наша вина. Но в остальных играх против "Арсенала", "Сити", "Брайтона", "Ливерпуля" болельщики были на высоте.

Если завтра мы сыграем хорошо с самого начала и покажем правильное отношение – фаны нас поддержат. Они у нас отличные. Они хотят видеть победы, потому что история "Челси" у них и заключается. Мы очень разочарованы прошлым сезоном, потому что если вы проигрываете столько игр дома – это нормально, что энергия теряется», – приводит слова аргентинца The Guardian.

Напомним, что сегодня "аристократы" проведут ответный матч против "Мидлсбрро" в рамках Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж" в 22:00.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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