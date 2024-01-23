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Стало известно, какую сумму Ньюкасл требует от Баварии за своего защитника

Англия
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Сороки не планируют расставаться с игроком за даром

Стало известно, какую сумму Ньюкасл требует от Баварии за своего защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" требует примерно 13-14 миллионов евро за Кирана Триппьера, сообщает Sky in Germany.

По данным источника "сороки" требуют полноценного трансфера футболиста или аренды с обязательным выкупом. В настоящее время "Бавария" находится на начальной стадии переговоров.

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Также известно, что сам Триппьер готов перейти к "мюнхенцам" в этом месяце, но "Ньюкасл" не хочет терять защитника к закрытию трансферного окна. Впрочем, не все члены руководства "Баварии" уверены в целесообразности подписания контракта с 33-летним игроком.

Напомним, что чемпионы Германии также пытались подписать 26-летнего Норди Мукиэле на правах аренды с "ПСЖ", однако переговоры зашли в тупик из-за обязательства выкупить игрока. Это привело к тому, что "Бавария" вернулась к варианту с трансфером англичанина.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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