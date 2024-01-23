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Самый дорогой игрок в истории АПЛ волнуется за безопасность своей семьи на родине

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Неприятная история

Самый дорогой игрок в истории АПЛ волнуется за безопасность своей семьи на родине

Telegraph

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Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что Мойсес Кайседо был очень взволнован относительно безопасности своей семьи в Эквадоре.

"Семья Мойсеса в порядке и в безопасности. Мы каждый день говорим о ситуации в его стране. В Южной Америке проблемы не только в Эквадоре. Обычно клуб заботится не только о нем, а обо всех. Если у вас возникли проблемы – руководство готово помочь вам разными способами"

На прошлой неделе Telegraph Sport сообщал, что "аристократы" предложили игроку поддержку посредством оплаты круглосуточной охраны семьи Кайседо. Кроме этого, лондонский клуб применял те же меры и по отношению к семье его соотечественника - Кендри Паэса, который присоединится к команде в свой 18-й день рождения - 4 мая следующего года.

Отметим, что Эквадор переживает период беспорядков, включавший волну нападений преступных организаций. В частности, недавно вооруженные люди штурмовали телевизионную станцию в прямом эфире.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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