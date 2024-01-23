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Тоттенхэм нашёл замену Кейну в Нидерландах

Англия

Шпоры надеются полноценно заменить бывшего лидера нападения

Тоттенхэм нашёл замену Кейну в Нидерландах

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" не оставляет попыток подписать форварда "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

Как утверждает журналист Sky Sports Лиали Томас, в первую очередь "шпоры" рассматривают кандидатуры Хименеса и Сэру Гирасси из "Штуттгарта". По его информации, именно эти два имени чаще всего упоминаются в руководстве клуба как потенциальная замена Гарри Кейна, перешедшего в "Баварию" прошлым летом.

Сообщается, что переход мексиканца к "шпорам" может состояться уже по завершению этого сезона, так как Хименес планирует закончить сезон в составе "Фейеноорда" и помочь клубу защитить прошлогоднее чемпионство.

В этом сезоне 22-летний нападающий провел за нидерландский клуб 24 поединка во всех турнирах, отличившись 21 голом и 5 ассистами.

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