Зинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели по итогам 21-го тура английской Премьер-лиги.





В число лучших 11 игроков попал и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, проведший полный матч против "Кристалл Пелас" (5:0). За свои успешные действия 26-летний украинский получил оценку в 8,1 баллов.

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Нынешний сезон Зинченко провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.