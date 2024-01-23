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Зинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored
Авторитетное издание высоко оценило игру украинца в прошлом туре
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели по итогам 21-го тура английской Премьер-лиги.
В число лучших 11 игроков попал и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, проведший полный матч против "Кристалл Пелас" (5:0). За свои успешные действия 26-летний украинский получил оценку в 8,1 баллов.
Нынешний сезон Зинченко провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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