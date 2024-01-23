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Зинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored

Англия
Обновлено

Авторитетное издание высоко оценило игру украинца в прошлом туре

Зинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели по итогам 21-го тура английской Премьер-лиги.

Зинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored - изображение 1

В число лучших 11 игроков попал и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, проведший полный матч против "Кристалл Пелас" (5:0). За свои успешные действия 26-летний украинский получил оценку в 8,1 баллов.

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Нынешний сезон Зинченко провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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