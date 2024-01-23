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Рио Фердинанд: в Сити шокированы уходом их исполнительного директора в Юнайтед

Англия

Омар Берраду занял должность исполнительного директора в МЮ

Рио Фердинанд: в Сити шокированы уходом их исполнительного директора в Юнайтед

Getty Images

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что бывший директор по футбольным операциям "Манчестер Сити" Омар Берраду занял должность исполнительного директора в стане "красных дьяволов".

"Я общался с некоторыми ребятами из "Сити", и они не могут поверить, что теперь он работает у нас. Они думают: "Вау, он так много сделал на разных уровнях". Берраду везде добился успеха. Это действительно качественное подписание для нас. Считаю, что потенциально это может быть одно из наших лучших подписаний в январе. Особенно в нынешней обстановке, в которой мы находимся", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдет и в совет директоров клуба.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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