Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рио Фердинанд: в Сити шокированы уходом их исполнительного директора в Юнайтед
Омар Берраду занял должность исполнительного директора в МЮ
Getty Images
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал новость о том, что бывший директор по футбольным операциям "Манчестер Сити" Омар Берраду занял должность исполнительного директора в стане "красных дьяволов".
"Я общался с некоторыми ребятами из "Сити", и они не могут поверить, что теперь он работает у нас. Они думают: "Вау, он так много сделал на разных уровнях". Берраду везде добился успеха. Это действительно качественное подписание для нас. Считаю, что потенциально это может быть одно из наших лучших подписаний в январе. Особенно в нынешней обстановке, в которой мы находимся", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдет и в совет директоров клуба.
Популярное сейчас
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Россия атаковала Украину ракетами. Известны последствия массированного удара
- Марта Костюк покидает Australian Open-2024. Украинка в борьбе уступила Кори Гауфф
- Клопп - о травме Салаха: Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО