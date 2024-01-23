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Клуб Роналду намерен заполучить правого защитника МЮ
Саудиты активно мониторят европейский рынок
Саудовский "Аль-Наср" готов подать заявку на трансфер защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку во время январского трансферного окна.
Команда Криштиану Роналду переключила свое внимание на 26-летнего игрока после того, как "Тоттенхэм" отклонил предложение в размере 20 миллионов фунтов стерлингов за Эмерсона Рояля. Тем не менее, "Аль-Наср" все еще серьезно заинтересован в усилении команды на вторую половину сезона.
Ван-Биссака провел в стартовом составе "МЮ" 13 игр этого сезона после возобновления после проблемы с подколенным сухожилием. Помимо саудовского клуба, защитник находится в сфере интересов нескольких европейских клубов. Контракт игрока с "красными дьяволами" действует до 30 июня 2025 года.
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