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Ньюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу их защитника
Англичан не устраивает предложение гигантов Бундеслиги
transfermarkt
Недавно сообщалось, что
Но английский клуб отклонил предложение немцев и настаивает на своей цене. По информации Фабрицио Романо, "Бавария" предложила 15 миллионов евро за трансфер Кирана.
Триппьер в этом сезоне Премьер-Лиги отдал 7 ассистов в 19 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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