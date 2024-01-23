Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое звездных футболистов МЮ могут присоединиться к Роналду в Аль-Наср
Каземиро и Аарон Ван-Биссака могут присоединиться к Криштиану Роналду
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Наср" планирует осуществить трансфер двух игроков "Манчестер Юнайтед". На радаре у саудовского клуба находятся: полузащитник Каземиро и защитник Аарон Ван-Биссака.
Со стороны "МЮ" Джон Мерто поедет в Саудовскую Аравию, чтобы изучить детали сделки с "Аль-Насром".
Англичане, вероятно, решат продать Каземиро и Аарона, но неизвестно, произойдет ли это в январе или летом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский боксер, потерпев первое в карьере поражение, потерял чемпионский титул
- Маркевич: Карпаты проплатили авиабилеты, забронировали отель. Но организаторам турнира нужна конкретика: приедем мы или нет
- Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн