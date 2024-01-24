АПЛ заблокировала переход игрока из российского чемпионата в Фулхэм

"Фулхэм" не смог подписать Джона Кордобу. Лондонцы были заинтересованы в переходе колумбийского нападающего российского "Краснодара". Они хотели арендовать его с правом выкупа за 8 млн евро.

Заключить сделку не удалось из-за того, что она была заблокирована АПЛ, руководство которой выступает против сотрудничества с российскими командами.