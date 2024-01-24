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АПЛ заблокировала переход игрока из российского чемпионата в Фулхэм

Англия

Руководство лиги выступает против сотрудничества с российскими командами

АПЛ заблокировала переход игрока из российского чемпионата в Фулхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" не смог подписать Джона Кордобу. Лондонцы были заинтересованы в переходе колумбийского нападающего российского "Краснодара". Они хотели арендовать его с правом выкупа за 8 млн евро.

Заключить сделку не удалось из-за того, что она была заблокирована АПЛ, руководство которой выступает против сотрудничества с российскими командами.

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Фулхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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