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АПЛ заблокировала переход игрока из российского чемпионата в Фулхэм
Руководство лиги выступает против сотрудничества с российскими командами
Getty Images / Global Images Ukraine
"Фулхэм" не смог подписать Джона Кордобу. Лондонцы были заинтересованы в переходе колумбийского нападающего российского "Краснодара". Они хотели арендовать его с правом выкупа за 8 млн евро.
Заключить сделку не удалось из-за того, что она была заблокирована АПЛ, руководство которой выступает против сотрудничества с российскими командами.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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