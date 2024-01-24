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Аутсайдер АПЛ ведёт переговоры об аренде полузащитника дортмундской Боруссии

Англия

Шанс перезапустить карьеру

Аутсайдер АПЛ ведёт переговоры об аренде полузащитника дортмундской Боруссии

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"Ноттинхэм Форест" намерен подписать полузащитника дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна на правах аренды до конца январского трансферного окна.

По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна между сторонами все еще есть нерешенные вопросы по трансферу, но соглашение должно быть заключено уже в ближайшее время. Известно, что английский клуб намерен включить опцию выкупа контракта футболиста по истечении срока аренды.

Контракт Рейны с "шмелями" заканчивается в июне 2025 года. В текущем сезоне американец провел за "Боруссию" 13 матчей без результативных действий, появившись в стартовом составе всего 2 раза.

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Джованни Рейна
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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