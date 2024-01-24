Почеттино отреагировал на выход Челси в финал Кубка английской лиги

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после выхода лондонской команды в финал Кубка английской лиги.

"Дела идут замечательно. Я не могу жаловаться, просто люди должны нам доверять. У нас молодая команда, нам нужно расти. Менталитет очень хороший, только дайте нам время. Мы строим новый проект, совершенствуемся. Я действительно счастлив", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Sky Sports.