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Почеттино отреагировал на выход Челси в финал Кубка английской лиги

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Главный тренер Челси поделился впечатлениями после матча

Почеттино отреагировал на выход Челси в финал Кубка английской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после выхода лондонской команды в финал Кубка английской лиги.

"Дела идут замечательно. Я не могу жаловаться, просто люди должны нам доверять. У нас молодая команда, нам нужно расти. Менталитет очень хороший, только дайте нам время. Мы строим новый проект, совершенствуемся. Я действительно счастлив", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Sky Sports.

23 января состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.

В финале "Челси" предстоит сыграть с победителем пары "Ливерпуль" - "Фулхэм". Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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