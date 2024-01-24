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Чеферин - о дисквалификации Сити в ЛЧ в 2020 году: Мы знаем, что были правы
Воспоминания главы УЕФА про тот период
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин настаивает, что его организация была права, выдвинув обвинение "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плей в 2020 году.
"Мы знаем, что были правы. Мы бы не приняли это решение без уверенности в своей правоте. Будучи в судебном процессе в течение 25 лет, я знаю, что иногда вы выиграете дело, которое, как вам кажется - вы проиграете. А бывает, что проигрываешь дело, когда уверен в его выигрыше. В условиях серьёзной демократии нужно уважать решение суда.
Я не хочу говорить о деле в Англии. Но верю, что решение нашего независимого органа было верным. Я не принимал участия в этом решении", - сказал глава УЕФА Sky Sports.
Напомним, что в феврале 2020 года "горожане" были на два сезона отстранены от Лиги Чемпионов и оштрафованы на 25 млн. фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей, однако апелляция в Спортивный арбитражный суд помогла "Сити" отделаться лишь штрафом в 8 млн.фунтов.
Однако в феврале 2023 года английская Премьер-Лига обвинила чемпионов страны в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год.
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