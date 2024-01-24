  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Чеферин - о дисквалификации Сити в ЛЧ в 2020 году: Мы знаем, что были правы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеферин - о дисквалификации Сити в ЛЧ в 2020 году: Мы знаем, что были правы

Англия

Воспоминания главы УЕФА про тот период

Чеферин - о дисквалификации Сити в ЛЧ в 2020 году: Мы знаем, что были правы

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин настаивает, что его организация была права, выдвинув обвинение "Манчестер Сити" в нарушении финансового фэйр-плей в 2020 году.

"Мы знаем, что были правы. Мы бы не приняли это решение без уверенности в своей правоте. Будучи в судебном процессе в течение 25 лет, я знаю, что иногда вы выиграете дело, которое, как вам кажется - вы проиграете. А бывает, что проигрываешь дело, когда уверен в его выигрыше. В условиях серьёзной демократии нужно уважать решение суда.

Я не хочу говорить о деле в Англии. Но верю, что решение нашего независимого органа было верным. Я не принимал участия в этом решении", - сказал глава УЕФА Sky Sports.

Напомним, что в феврале 2020 года "горожане" были на два сезона отстранены от Лиги Чемпионов и оштрафованы на 25 млн. фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей, однако апелляция в Спортивный арбитражный суд помогла "Сити" отделаться лишь штрафом в 8 млн.фунтов.

Однако в феврале 2023 года английская Премьер-Лига обвинила чемпионов страны в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год.

По теме
yellow-arrow
Почеттино отреагировал на выход Челси в финал Кубка английской лиги
yellow-arrow
В Манчестер Сити интересуются четырьмя игроками Жироны. Среди них Довбик и Цыганков
yellow-arrow
Аутсайдер АПЛ ведёт переговоры об аренде полузащитника дортмундской Боруссии
УЕФА Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости