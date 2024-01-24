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Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны методами работы тен Хага - The Athletic

Англия

Тренер уделяет много внимания тактическим установкам

Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны методами работы тен Хага - The Athletic

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны методами работы главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает The Athletic, тренер английской команды уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в "МЮ" - обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа. Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения специалистом тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 матча.

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Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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