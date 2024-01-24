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Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны методами работы тен Хага - The Athletic
Тренер уделяет много внимания тактическим установкам
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны методами работы главного тренера команды Эрика тен Хага.
Как сообщает The Athletic, тренер английской команды уделяет больше внимания тактическим установкам, чем некоторые из его предшественников в "МЮ" - обычно такие занятия длятся от 20-30 минут до часа. Однако некоторые из старших игроков команды устают от неоднократного повторения специалистом тактических установок, часть из которых очевидна для всех. В клубе возникают опасения, что это снижает эффективность занятий.
"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 матча.
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