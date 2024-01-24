  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Англия

Бывший защитник вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал Криштиану

Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.

"Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из "ПСЖ" в "Барселону". Алекс Фергюсон был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион "Спортинга", где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", - приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.

Читайте также Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср
По теме
yellow-arrow
Коул Палмер - второй по результативности английский игрок АПЛ в этом сезоне
yellow-arrow
Почеттино - о замене Мудрика: У него была желтая карточка. Мы не хотели рисковать
yellow-arrow
Лэмпард - про период во главе Эвертона: Было как на Диком Западе
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mirror
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости