Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его
Бывший защитник вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.
"Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.
Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из "ПСЖ" в "Барселону". Алекс Фергюсон был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион "Спортинга", где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", - приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.
Популярное сейчас
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Рекорд на Australian Open. Ястремская достигла уникального для Украины достижения на австралийском мэйджоре
- Свитолина уже не уникальна. Ястремская повторила украинский рекорд на турнирах Большого шлема
- Салах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО