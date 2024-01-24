Почеттино - о замене Мудрика: У него была желтая карточка. Мы не хотели рисковать

Вчера состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.

Маурисио Почеттино - о замене Михаила Мудрика во вчерашнем матче:

"У него была желтая карточка. В конце первого тайма произошел один эпизод, когда он пошел в рискованный отбор и едва не сбил соперника. Мы не хотели рисковать, поэтому и заменили его в перерыве".

В финале "Челси" предстоит сыграть с победителем пары "Ливерпуль" - "Фулхэм". Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.