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Почеттино - о замене Мудрика: У него была желтая карточка. Мы не хотели рисковать
Тренер прокомментировал замену Михаила Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.
Маурисио Почеттино - о замене Михаила Мудрика во вчерашнем матче:
"У него была желтая карточка. В конце первого тайма произошел один эпизод, когда он пошел в рискованный отбор и едва не сбил соперника. Мы не хотели рисковать, поэтому и заменили его в перерыве".
В финале "Челси" предстоит сыграть с победителем пары "Ливерпуль" - "Фулхэм". Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.
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