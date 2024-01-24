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Почеттино - о замене Мудрика: У него была желтая карточка. Мы не хотели рисковать

Англия

Тренер прокомментировал замену Михаила Мудрика

Почеттино - о замене Мудрика: У него была желтая карточка. Мы не хотели рисковать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.

Маурисио Почеттино - о замене Михаила Мудрика во вчерашнем матче:

"У него была желтая карточка. В конце первого тайма произошел один эпизод, когда он пошел в рискованный отбор и едва не сбил соперника. Мы не хотели рисковать, поэтому и заменили его в перерыве".

В финале "Челси" предстоит сыграть с победителем пары "Ливерпуль" - "Фулхэм". Первая встреча этих команд завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Читайте также Кубок Лиги. Челси – Мидлсбро 6:1 (общ. 6:2). Мудрик и компания отправляются в финал
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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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