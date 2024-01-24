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Мерсон: Я не могу сказать, что Ливерпуль является фаворитом гонки за титул
После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Ливерпулю" не суждено выиграть чемпионский титул в этом сезоне.
"Разница между "Сити", "Ливерпулем" и "Арсеналом" в том, что "Ман Сити" может одержать 10 побед подряд, и никто не обратит на это внимания. Если "Ливерпуль" и "Арсенал" добьются такой серии, это будет большим событием. И поэтому для "Ливерпуля" борьба за титул может закончиться уже через неделю.
Им играть с "Челси" и "Арсеналом", и не успеешь оглянуться, как все будет кончено. Я не могу сказать, что "Ливерпуль" является фаворитом гонки за титул. "Сити" способен просто побеждать без особых проблем, вот и все", - написал Мерсон в колонке для Sky Sports.
После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился "Манчестер Сити" (43 очка), но "горожане" провели на одну игру меньше.
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