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Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам и может сыграть в матче Кубка Англии

Англия
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Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам и может сыграть в матче Кубка Англии

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Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам вместе с командой.

27-летний игрок в ноябре получил травму голеностопного сустава в матче против "Челси". Сегодня, 24 января, полузащитник начал активно тренироваться вместе с командой и ожидается, что может сыграть в матче Кубка Англии.

Поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 января. Начало - в 22:00.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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