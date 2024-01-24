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Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам и может сыграть в матче Кубка Англии
Отличная новость для английского клуба
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам вместе с командой.
27-летний игрок в ноябре получил травму голеностопного сустава в матче против "Челси". Сегодня, 24 января, полузащитник начал активно тренироваться вместе с командой и ожидается, что может сыграть в матче Кубка Англии.
Поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 января. Начало - в 22:00.
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