Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам и может сыграть в матче Кубка Англии

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон вернулся к тренировкам вместе с командой.

27-летний игрок в ноябре получил травму голеностопного сустава в матче против "Челси". Сегодня, 24 января, полузащитник начал активно тренироваться вместе с командой и ожидается, что может сыграть в матче Кубка Англии.

Поединок "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 января. Начало - в 22:00.