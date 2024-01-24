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Арсенал может осуществить трансфер форварда Болоньи

Англия
Обновлено

Джошуа Зиркзее может покинуть свой клуб

Арсенал может осуществить трансфер форварда Болоньи

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"Арсенал" заинтересовался нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее и готов потратить значительную сумму.

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Клуб предложит итальянцам около 50 миллионов евро, чтобы подписать 22-летнего форварда летом.

Джошуа присоединился к "Болонье" летом 2022 года из "Баварии". Зиркзее в этом сезоне Серии А сыграл 19 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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