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Арсенал может осуществить трансфер форварда Болоньи
Джошуа Зиркзее может покинуть свой клуб
"Арсенал" заинтересовался нападающим "Болоньи" Джошуа Зиркзее и готов потратить значительную сумму.
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Клуб предложит итальянцам около 50 миллионов евро, чтобы подписать 22-летнего форварда летом.
Джошуа присоединился к "Болонье" летом 2022 года из "Баварии". Зиркзее в этом сезоне Серии А сыграл 19 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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