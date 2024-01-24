МЮ отказался продлевать контракт со своим форвардом

"Манчестер Юнайтед" сообщил своему нападающему Антони Марсьялю, что они не собираются продлевать контракт.

У 28-летнего игрока соглашение с клубом завершается в июне этого сезона.

Антони присоединился к "МЮ" в 2015 году из "Монако" за 60 миллионов евро. В Премьер-лиге Марсьяль сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.