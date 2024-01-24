  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ отказался продлевать контракт со своим форвардом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ отказался продлевать контракт со своим форвардом

Англия

Антони Марсьяль летом покинет клуб

МЮ отказался продлевать контракт со своим форвардом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сообщил своему нападающему Антони Марсьялю, что они не собираются продлевать контракт.

У 28-летнего игрока соглашение с клубом завершается в июне этого сезона.

Антони присоединился к "МЮ" в 2015 году из "Монако" за 60 миллионов евро. В Премьер-лиге Марсьяль сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Читайте такжеГалатасарай вступает в борьбу за подписание форварда МЮ
По теме
yellow-arrow
Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась
yellow-arrow
Арсенал может осуществить трансфер форварда Болоньи
yellow-arrow
Два топ-клуба Премьер-лиги заинтересовались хавбеком Баварии
Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости